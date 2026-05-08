Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Prognose für 2026 bestätigt
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08.05.2026 16:07:00
Bechtle-Aktie legt zu: IT-Dienstleister steigert Gewinn - Erwartungen des Marktes verfehlt
Im Kernland Deutschland wuchs das Geschäftsvolumen um 8,9 Prozent, in den übrigen Regionen jeweils zweistellig, am stärksten mit 29,3 Prozent im übrigen Europa. Organisch stieg das Geschäftsvolumen im Konzern um 11,0 Prozent. Das Wachstum war den Angaben zufolge breit getragen von Industriekunden und öffentlichen Auftraggebern.
Der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende mit 3,3 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. "Der Verlauf des ersten Quartals bestätigt uns in der positiven Einschätzung des Gesamtjahres 2026", heißt es in der Mitteilung.
Bechtle hat sich für 2026 vorgenommen, den Vorsteuergewinn bei bis zu 5-prozentigen Umsatzwachstum ebenfalls um bis zu 5 Prozent zu steigern. Mindestens sollen Einnahmen und Gewinn aber stabil bleiben.
Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum
Der Bechtle-Chef hält eine Stagnation von Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. "Ich rechne 2026 mit profitablem Wachstum", sagte Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Auf Nachfrage erläuterte er, dass das untere Ende der ausgegebenen - und am Freitag bestätigten - Zielspanne "aus heutiger Sicht konservativ" sei. Diese Prognose sieht sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau bis 5 Prozent darüber an.
Olemotz führte in der Telefonkonferenz aus, dass die Ziele zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr festgelegt wurden. Mittlerweile könne man den Geschäftsverlauf und die Einflüsse von möglichen Belastungsfaktoren besser einschätzen. Für eine tatsächliche Erhöhung der Jahresprognose ist es dem Manager aber noch zu früh.
So reagieren Anleger und Analysten
Die Bechtle-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 1,83 Prozent auf 31,22 Euro.
Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei dank einer starken Nachfrage der öffentlichen Hand in Deutschland gut ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Dynamik aus dem Schlussquartal 2025 halte an, und die bestätigten Jahresziele hätten Luft nach oben, falls sich die Versorgungslage mit Halbleitern nicht verschlechtere.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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