Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Deutliche Erholung
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05.11.2026 14:25:38
Bechtle-Aktie legt zu: Optimistischer bei Jahresprognose
Das Papier gewann 6 Prozent auf 35,96 Euro. Damit steht seit dem Jahreswechsel immer noch ein Minus von 18 Prozent zu Buche. Im Frühjahr war der Kurs deutlich abgeschmiert, im März war die Aktie sogar teils für unter 25 Euro zu haben.
Bechtle habe starke vorläufige Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Mittlerweile erscheine angesichts des hohen Auftragsbestands auch die Markterwartung für den Vorsteuergewinn 2027 zu vorsichtig.
Der Experte sah in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Konkurrent Cancom (CANCOM SE) habe zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger parat gehabt.
Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz rechnet er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen an.
Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.
Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es von Bechtle. Den Bericht zum dritten Quartal legt das Unternehmen am 13. November vor.
Bechtle kauft in Großbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ
Die Bechtle AG baut ihre Position im KI-Wachstumsmarkt weiter aus. Dazu akquiriert der IT-Dienstleister die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited (Bespoke) mit Sitz im britischen Manchester. Auch die Tochtergesellschaft Savvy wird nach Unternehmensangaben Teil von Bechtle. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, setzt Savvy als Managed IT Services Provider (MSP) den Schwerpunkt auf den Bildungssektor mit einem Leistungsportfolio aus IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur und Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeitende, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.
/men/jha/
NECKARSULM (dpa-AFX) / DOW JONES
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Nachrichten zu Bechtle AG
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14:24
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich (dpa-AFX)
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12:00
|AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen (dpa-AFX)
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10:58
|Bechtle kauft in Großbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ (Dow Jones)
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|Bechtle erhöht Gewinnziel nach gutem 3. Quartal erneut für 2026 (Dow Jones)
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|EQS-Adhoc: Bechtle AG: Successful Q3, full-year forecast raised again (EQS Group)
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09:39
|EQS-Adhoc: Bechtle Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht (EQS Group)
Analysen zu Bechtle AG
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|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|Deutsche Bank AG
|26.10.26
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