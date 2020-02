Bechtle-Aktie profitiert: Bechtle steigert Vorsteuergewinn und Umsatz wieder zweistellig

Die Marge beim Vorsteuergewinn verschlechterte sich leicht, der Umsatz profitierte von einer leichten Belebung im Schlussquartal.

Nach vorläufigen Zahlen hat der im MDAX und TecDAX notierte IT-Konzern den Vorsteuergewinn im abgelaufenen Jahr um rund 22 Prozent auf 236 Millionen Euro verbessert.

Die Marge beim Vorsteuergewinn (EBT-Marge) verschlechterte sich leicht auf 4,4 Prozent von 4,5 Prozent.

Der Umsatz kletterte um mehr als 24 Prozent auf rund 5,37 Milliarden Euro und wuchs damit das dritte Jahr in Folge zweistellig. Auch wurde mit einem absoluten Wachstum von mehr als 1 Milliarde Euro laut Mitteilung das selbst für 2020 gesetzte Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz ein Jahr früher erreicht. Organisch lag die Wachstumsrate konzernweit beim Umsatz bei etwa 15 Prozent.

Im Vorjahr hatte das Umsatzplus 21,1 Prozent betragen, das Plus beim Vorsteuergewinn 18,7 Prozent.

Im vierten Quartal betrug nach vorläufigen Angaben das Umsatzplus nominal rund 18 Prozent, organisch rund 16 Prozent, die Dynamik habe im Vergleich zum dritten Quartal wieder zugelegt.

Die vollständigen Zahlen will das Neckarsulmer Unternehmen am 19. März vorlegen. Nach Steuern hatte Bechtle 2018 einen Gewinn von 137,1 Millionen Euro erwirtschaftet, ein Plus von 19,7 Prozent.

Bechtle-Aktien gewinnen am Montagmittag via XETRA 2,07 Prozent auf 133,40 Euro.

DJG/uxd/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)