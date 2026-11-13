Bechtle Aktie

Bechtle ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Durchwachsene Zahlen 13.11.2026 09:44:00

Bechtle-Aktie tiefer: Umsatz wächst, Erwartungen werden leicht verfehlt

Bechtle-Aktie tiefer: Umsatz wächst, Erwartungen werden leicht verfehlt

Bechtle hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient, zugleich belastet eine hohe Vorratshaltung den operativen Cashflow.

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal wegen des hohen Projektvolumens und in Erwartung steigender Preise für Speicherchips seine Vorräte aufgestockt. Daher verzeichnete das Unternehmen im Tagesgeschäft einen Finanzmittelabfluss. Der sogenannte operative Cashflow lag bei minus 29,5 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Konzern am Freitag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Minus von 131 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle aber unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.

Bechtle steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 6 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Vorsteuergewinn kletterte, wie bereits bekannt, um knapp 14 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 63,6 Millionen Euro nach 57,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Rekordauftragsbestand trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen

Die Bechtle-Aktie rutschte im XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 34,32 Euro ab. Ein Händler kritisierte, dass der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt habe, lobte aber den Auftragsbestand, der nun konkret genannt wurde. Dieser stieg nach neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Rekordniveau von 3,6 Milliarden Euro.

Bechtle bestätigt erhöhte Jahresprognose

Ferner bestätigte Bechtle die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose. Der Vorsteuergewinn dürfte 2026 um mehr als 10 Prozent steigen. Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr.

NECKARSULM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bechtle-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus und Vorratsaufbau senden starkes Signal

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AG

mehr Analysen
09:01 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
06.11.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 34,44 0,35% Bechtle AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen