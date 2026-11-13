Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Durchwachsene Zahlen
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13.11.2026 09:44:00
Bechtle-Aktie tiefer: Umsatz wächst, Erwartungen werden leicht verfehlt
Bechtle steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal
Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 6 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Vorsteuergewinn kletterte, wie bereits bekannt, um knapp 14 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 63,6 Millionen Euro nach 57,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Rekordauftragsbestand trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen
Die Bechtle-Aktie rutschte im XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 34,32 Euro ab. Ein Händler kritisierte, dass der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt habe, lobte aber den Auftragsbestand, der nun konkret genannt wurde. Dieser stieg nach neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Rekordniveau von 3,6 Milliarden Euro.
Bechtle bestätigt erhöhte Jahresprognose
Ferner bestätigte Bechtle die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose. Der Vorsteuergewinn dürfte 2026 um mehr als 10 Prozent steigen. Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr.
NECKARSULM (dpa-AFX)
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