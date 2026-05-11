Bechtle Aktiengesellschaft Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bechtle Aktiengesellschaft Un gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,84 Milliarden USD – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle Aktiengesellschaft Un 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at