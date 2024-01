Bechtle Aufsichtsrat beruft Antje Leminsky in den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Bechtle AG hat Antje Leminsky in den Bechtle Konzernvorstand berufen. Die 52-Jährige startet am 1. Februar 2024 und übernimmt die Ressorts Logistik, Beschaffung und Partnermanagement sowie Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement. Mit ihr erweitert das europaweit aktive IT-Unternehmen seinen Vorstand auf vier Personen. Antje Leminsky war zuletzt stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Messtechnikherstellers Testo und zuvor acht Jahre im Vorstand des börsennotierten Finanzdienstleisters Grenke AG, zunächst als CIO, dann als Vorstandsvorsitzende. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem das Handelsunternehmen Otto Group, das Medienhaus Gruner + Jahr und das von ihr mitgegründete Digital-Startup MondayWorks. Die gebürtige Rostockerin ist seit 2013 im Beirat der Deutsche Bank AG sowie im Vorstand des Cyberforum e.V. und im Steuerkreis des Karlsruher de:hub Artificial Intelligence. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel