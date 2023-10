Bechtle Aufsichtsrat beruft Konstantin Ebert in Vorstand

Der Aufsichtsrat der Bechtle AG beruft Konstantin Ebert, 52, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand des IT-Dienstleisters. Er folgt auf Jürgen Schäfer, 65, der seit 2009 als COO das Geschäftssegment IT-E-Commerce verantwortet. Konstantin Ebert ist seit Februar 2021 bei Bechtle als Bereichsvorstand für die Regionen Frankreich, Benelux und Großbritannien zuständig. Zudem begleitet er die internationale M&A-Strategie für das europaweit tätige IT-Unternehmen. Jürgen Schäfer übernimmt bis zu seinem endgültigen Ausscheiden aus dem Unternehmen am 30.09.2024 strategische Aufgaben zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Human Resources, Personalentwicklung sowie Logistik und Service. Der Vorstand des größten deutschen IT-Systemhauses bleibt in seiner Größe unverändert und besteht künftig aus Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender, Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services und Konstantin Ebert, Vorstand IT-E-Commerce. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel