Bechtle baut Standort Gütersloh zu IT-Zukunfts-Hub aus

Mit einem Spatenstich starten heute in Gütersloh die Bauarbeiten für zwei Neubauten, die den Standort des Bechtle Tochterunternehmens Modus Consult erweitern. In einem viergeschossigen Gebäude entstehen moderne IT-Arbeitsplätze für weitere 300 Mitarbeitende. Auf zwei Stockwerken wird außerdem ein Atrium gebaut, das den Neubau und das Bestandgebäude verbindet und zukünftig als Eingangs, Empfangs- sowie Aufenthaltsbereich genutzt wird. Nach Fertigstellung der Neubauten im dritten Quartal 2025 ziehen die rund 200 Beschäftigten des Bechtle IT-Systemhauses Bielefeld an den IT-Zukunfts-Hub nach Gütersloh. Im Anschluss wird das bestehende Gebäude modernisiert.