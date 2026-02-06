Bechtle bei Geschäftsvolumen und Gewinn über Markterwartungen

DOW JONES--Bechtle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Geschäftsvolumen und Umsatz gesteigert. Der Vorsteuergewinn ging zurück, allerdings weniger deutlich als von Analysten erwartet. Der IT-Dienstleister sprach von einer "sehr starken Entwicklung" im Schlussquartal. Dadurch sei 2025 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen in Neckarsulm mit.

Das Geschäftsvolumen kletterte im abgelaufenen Jahr nach vorläufigen Zahlen um rund 8 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden Euro, während sich der Umsatz um etwa 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro verbesserte. Beim Geschäftsvolumen übertraf Bechtle die Markterwartung (6,7 Milliarden Euro) deutlich. Hier wurde im Schlussquartal ein Zuwachs von mehr als 16 Prozent erzielt.

Auch ergebnisseitig lief es zwischen Oktober bis Dezember für Bechtle sehr gut. Der Vorsteuergewinn stieg um mehr als 20 Prozent auf 121 Millionen Euro und markiert den Angaben zufolge ein Rekordquartal für das Unternehmen. Im Gesamtjahr ging der Vorsteuergewinn um 6 Prozent auf 324 Millionen Euro zurück - der Wert übertraf aber den Analystenkonsens von 319 Millionen Euro.

"Wir gehen auch für 2026 davon aus, dass sich Bechtle positiv entwickeln wird", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. Er warnte jedoch, dass die Preiserhöhungen der Hersteller und mögliche Lieferschwierigkeiten sich im Jahresverlauf als belastend erweisen könnten.

Die komplette Bilanz wird Bechtle am 20. März veröffentlichen.

