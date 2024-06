Bechtle bündelt Kräfte in Belgien

Zum 1. Juni 2024 hat Bechtle in Belgien die drei Gesellschaften Bechtle Group BE Public, Bechtle direct NV und Bechtle NV in der Bechtle NV zusammengeführt. Damit entsteht ein zukunftsstarker IT-Dienstleister mit mehr als 100 Mitarbeitenden, der öffentliche Auftraggeber und Unternehmen mit vielfältigen Produkten, Lösungen und Services in der digitalen Transformation begleitet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel