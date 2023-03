Bechtle erhält von HP Global Business Excellence Award

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Zwei der von HP Inc. erstmals verliehenen Amplify Impact Awards gehen an die Bechtle Gruppe. Die im Rahmen der diesjährigen HP Amplify Partner Konferenz in Chicago überreichten Auszeichnungen würdigen die Nachhaltigkeitsleistungen von Partnern in sechs Kategorien. In der Kategorie „Global Business Excellence“ ging der Preis an Bechtle. Das französische Bechtle Tochterunternehmen Inmac Wstore erhielt den Climate Action Award für die Region Südeuropa/Frankreich.