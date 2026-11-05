Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
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05.11.2026 09:55:41
Bechtle erhöht Gewinnziel nach gutem 3. Quartal erneut für 2026
DOW JONES--Der IT-Dienstleister Bechtle hat sein Gewinnziel für dieses Jahr nach einem guten dritten Quartal erneut erhöht: "Beim EBT (Vorsteuerergebnis) erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 Prozent", teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Bisher wurde das Plus bei 5 bis 10 Prozent erwartet. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 bis 10 Prozent. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 Prozent).
Im dritten Quartal habe sich das Geschäft nach vorläufigen Zahlen "weiterhin sehr erfolgreich entwickelt", heißt es weiter. Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um rund 14 Prozent auf circa 92 Millionen Euro. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", so das Unternehmen.
Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 03:55 ET (08:55 GMT)
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