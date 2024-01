Bechtle ernennt Mathilde Bluteau zur Vice President

Ab 1. April 2024 übernimmt Mathilde Bluteau die Führung aller Aktivitäten der Bechtle Gruppe in Frankreich. Sie ist nach Marijke Kasius in den Niederlanden die zweite Vice President, die markenübergreifend Verantwortung in einem Ländermarkt übernimmt. Die 54-jährige Französin wechselt vom weltweit größten IT-Distributor TD Synnex zu Bechtle und bringt 30 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche mit. So war Mathilde Bluteau in verschiedenen, internationalen Führungspositionen unter anderem bei Microsoft, Apple und Cisco tätig. Sie ist ausgezeichnet vernetzt, genießt einen exzellenten Ruf und ist mit den Strukturen im IT-Ökosystem umfassend vertraut. Die Bechtle Gruppe zählt in Frankreich mit den Marken Bechtle direct, Bechtle Comsoft, Inmac Wstore, Cadmes und Apixit zu den Top 5 IT-Unternehmen. Mathilde Bluteau berichtet künftig direkt an den Konzernvorstand Konstantin Ebert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel