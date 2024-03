Bechtle führt bei 5.000 Mitarbeitenden Copilot für Microsoft 365 ein

Die Bechtle AG startet den weitreichenden Einsatz von Copilot für Microsoft 365 an Standorten in 14 Ländern. Mit dem Rollout für insgesamt 5.000 Mitarbeitende setzt der IT-Dienstleister auf den strukturierten Ausbau von Kompetenzen rund um KI-Assistenten für Office-Anwendungen. Bechtle will durch die eigene Nutzung auch die Vertriebskompetenz für den auf generativer Künstlicher Intelligenz basierenden Service ausbauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel