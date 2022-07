Bechtle Gruppe erweitert Präsenz in den Niederlanden

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG setzt ihre Internationalisierungsstrategie über Akquisitionen fort und stärkt mit einem weiteren IT-Systemhaus die Marktposition in den Niederlanden. Mit Axez ICT Solutions B.V. kommt ein Spezialist für hybride IT-Umgebungen und Cloud-Lösungen zur Bechtle Gruppe und baut die Kompetenzen der im Mai akquirierten niederländischen PQR weiter aus. Axez ist seit 13 Jahren mit einem breiten Kundenstamm im niederländischen Markt bestens etabliert, beschäftigt 22 Mitarbeitende und setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr 17 Millionen Euro um. Der IT-Dienstleister hat seinen Sitz in Rijswijk in der Nähe von Den Haag und ist im Schwerpunkt zertifizierter Platinum Partner von Hewlett Packard Enterprise und Aruba. Insbesondere im Wachstumssegment rund um HPE GreenLake ist das 2009 gegründete Unternehmen mit seinen Spezialistinnen und Spezialisten ausgezeichnet aufgestellt. Axez soll vollständig in PQR integriert werden. Das bisherige Management bleibt weiter in führender Funktion im Unternehmen tätig.