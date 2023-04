Bechtle Gruppe verstärkt sich in den Niederlanden

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG akquiriert den VMware- und Software-Spezialisten Fondo ICT Professionals B.V. und stärkt damit die Marktpräsenz in den Niederlanden. Mit Fondo kommt ein bestens etablierter Dienstleister für Modern Workplace, Multicloud und Software-as-a-Service (SaaS) zur Bechtle Gruppe. Die Kompetenzen ergänzen das Leistungsportfolio der 2022 akquirierten niederländischen PQR. Fondo wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Utrecht. Der IT-Dienstleister erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mit 42 Mitarbeitenden ein Geschäftsvolumen von rund 41 Millionen Euro. Aufgrund der Klassifizierung von Softwareumsätzen als sogenannte Agenten-Umsätze, weist Fondo Umsatzerlöse von 8,8 Millionen Euro aus. Wie im vergangenen Jahr bereits mit der Akquisition von Axez erfolgreich praktiziert, soll auch Fondo vollständig in PQR integriert werden. Das bisherige Management bleibt weiter in führender Funktion im Unternehmen tätig.