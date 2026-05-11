Bechtle hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bechtle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,310 EUR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 1,57 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,360 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,57 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at