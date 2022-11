Bechtle ist Cisco Public Sector Partner of the Year in EMEA

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

US-Netzwerkspezialist Cisco hat Bechtle auf dem Partner Summit in Las Vegas als Public Sector Partner of the Year in der Region EMEA (Europe, Middle East, and Africa) sowie auch als Enterprise Networking & Meraki Partner of the Year in Deutschland ausgezeichnet. Der Hersteller würdigt damit erneut die herausragende Entwicklung der Zusammenarbeit bei Digitalisierungsprojekten der öffentlichen Hand sowie bei der Modernisierung von Netzwerkinfrastrukturen für Kunden aus allen Branchen.