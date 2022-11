Bechtle ist dreifacher Leader im ISG Provider Lens™ Report „Future of Work”

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Information Services Group (ISG), ein globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, positioniert Bechtle im ISG Provider Lens™ Report 2022 „Future of Work – Services & Solutions Report“ in drei Kategorien als führenden Anbieter. In Deutschland wird Bechtle in den Feldern „Managed Workplace Services – End User Technology“, „Workplace Strategy Transformation Services“ sowie „Digital Service Desk and Workplace Support Services“ als „Leader” geführt. Die Analysten begründen die Einstufung unter anderem mit einem attraktiven Produkt- und Serviceangebot sowie einer starken Markt- und Wettbewerbsposition.