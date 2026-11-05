Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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05.11.2026 10:58:41

Bechtle kauft in Großbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ

DOW JONES--Die Bechtle AG baut ihre Position im KI-Wachstumsmarkt weiter aus. Dazu akquiriert der IT-Dienstleister die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited (Bespoke) mit Sitz im britischen Manchester. Auch die Tochtergesellschaft Savvy wird nach Unternehmensangaben Teil von Bechtle. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, setzt Savvy als Managed IT Services Provider (MSP) den Schwerpunkt auf den Bildungssektor mit einem Leistungsportfolio aus IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur und Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeitende, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 04:58 ET (09:58 GMT)

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