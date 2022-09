Bechtle mit neuem Rekord-Ausbildungsjahrgang

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Im gerade gestarteten Ausbildungsjahr 2022 verzeichnet Bechtle einen neuen Rekordwert. Mit 256 Auszubildenden und dual Studierenden beginnen so viele junge Menschen ihre Karriere bei Bechtle wie nie zuvor. Konzernweit bildet das IT-Unternehmen derzeit 762 Nachwuchskräfte in zwölf technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie neun dualen Studiengängen aus – 52 mehr als im Vorjahr. Die Ausbildungsquote beträgt konzernweit rund 6 Prozent. Bis 2030 strebt Bechtle eine Erhöhung auf 10 Prozent an. Die Bewerbungsphase für den kommenden Jahrgang hat bereits begonnen.