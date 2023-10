Bechtle mit neuem Standort in Ettlingen

Nach 16 Monaten Bauzeit hat Bechtle das nach modernsten Standards errichtete neue Bürogebäude in Ettlingen bezogen. Damit wechselt das seit 1995 in Karlsruhe ansässige IT-Systemhaus in die benachbarte Gemeinde. Im ersten Schritt haben künftig gut 180 Mitarbeitende aus vier Gesellschaften der Bechtle Gruppe ihre Arbeitsplätze in den hochmodern ausgestatteten Räumen. Vorausschauend berücksichtigt das Gebäude bereits das geplante weitere Wachstum des IT-Dienstleisters und wurde für 350 Mitarbeitende ausgelegt. Auf einer Fläche von gut 4.450 Quadratmetern sind Arbeits- und Meetingräume entstanden, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in sich immer wieder verändernden Projektsituationen fördern. Das Bechtle IT-Systemhaus Karlsruhe bezieht das Gebäude gemeinsam mit den drei regionalen Teams der Schwesterunternehmen Bechtle Network & Security Solutions, HanseVision und Solidline. Hier folgt der Standort dem Prinzip des IT-Zukunfts-Hubs, der Spezialisten unterschiedlichster Themenbereiche unter einem Dach vereint und so den Kundenbedarf auch bei komplexen Projektkonstellationen möglichst breit abdeckt. Der räumliche Zusammenschluss verschiedener Teams sorgt darüber hinaus für wirtschaftlich und organisatorisch sinnvolle Synergien. Neben Ettlingen verfügt Bechtle bereits in Dortmund, Stuttgart und Unterschleißheim über IT-Zukunfts-Hubs. 2026 soll in Neu-Ulm ein weiterer Standort hinzukommen, der dem kollaborativen Prinzip folgt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel