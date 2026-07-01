Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Finanzierung gesichert 01.07.2026 13:22:00

Bechtle platziert Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro - Aktie fest

Bechtle platziert Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro - Aktie fest

Bechtle hat sich über ein mehrfach überzeichnetes Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro gesichert.

Bechtle hat sich per Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro frisches Geld für die langfristige Finanzierung am Markt besorgt. Das ursprüngliche Angebot von 250 Millionen Euro war 3,5-fach überzeichnet und wurde deshalb aufgestockt, wie das IT-Systemhaus mitteilte. Die Schuldscheine wurden in sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung sowie mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren platziert. Bechtle hat nach eigenen Angaben so das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur verbessert. Die Auszahlung fand am Dienstag statt.

Die Bechtle-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,97 Prozent auf 31,28 Euro zu.

DOW JONES

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Bildquelle: Bechtle AG

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