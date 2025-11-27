Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs Aktie
WKN DE: A2P7ZD / ISIN: US07558Q1031
|
27.11.2025 10:04:18
Bechtle Secures Renewed ProVitako Framework Contracts Worth Up To EUR 501 Mln
(RTTNews) - Bechtle AG (BC8.DE, BHTLF, BECTY) said on Thursday that ProVitako e.G., Germany's central procurement agency for municipal IT service providers, has renewed its framework agreements with the company, covering nationwide delivery of HPE network and server products and related services valued at up to 501 million euros.
The network framework is valued at about 283 million euros, while the server framework accounts for roughly 218 million euros.
The two contracts run for an initial one-year term with options to extend up to three additional years.
ProVitako consolidates ICT requirements for its 55 members, representing around 9,000 municipalities across Germany.
Bechtle said the renewal strengthens its long-standing partnership with the organisation, with its IT System House Westfalen-Niederrhein leading delivery under the agreements.
Bechtle is currently trading, 2.46% higher at EUR 40.78 on the XETRA.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.