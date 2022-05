Bechtle setzt auf Arbeiten im Grünen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG erweitert an ihrem Hauptsitz das Arbeitsplatzkonzept um eine weitere Gartenfläche. In Summe stehen Mitarbeitenden nach der Renaturierung von asphaltierter Parkplatzfläche 7.500 Quadratmeter Garten für Meetings, Arbeiten im Freien und für die Pausengestaltung zur Verfügung. Daneben soll der Bechtle Garten auch für Sportangebote wie Yoga oder für After-Work-Events genutzt werden. Technisch sind beide Gartenflächen auf dem Bechtle Campus in Neckarsulm vollständig mit WLAN ausgeleuchtet. Das New-Work-Konzept soll nicht nur den gestiegenen Anforderungen der Mitarbeitenden an die Attraktivität ihrer Arbeitsumgebung gerecht werden, es ist darüber hinaus auch Teil umfassender Nachhaltigkeitsmaßnahmen.