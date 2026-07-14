Bechtle sichert sich IT-Rahmenvertrag der bayerischen Justiz

DOW JONES--Bechtle ist vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz mit dem Betrieb und der Weiterentwicklung zentraler IT-Dienstleistungen beauftragt worden. Im Mittelpunkt des Rahmenvertrags stehe die Betreuung der zentralen IT-Plattform, über die wesentliche digitale Arbeitsplätze sowie IT-Services der bayerischen Justiz bereitgestellt würden, teilte das im MDAX und TecDAX notierte IT-Systemhaus mit. Das Unternehmen werde damit auch zwei Rechenzentren sowie 220 Standorte in Bayern mit insgesamt gut 17.500 IT-Arbeitsplätzen betreuen. Der Vertrag läuft vom 1. Januar 2027 für zunächst sechs Jahre. Das maximale Vertragsvolumen bezifferte Bechtle auf bis zu 250 Millionen Euro.

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July 14, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)