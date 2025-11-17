|
Bechtle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bechtle lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,51 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,460 EUR sowie einem Umsatz von 1,57 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.
