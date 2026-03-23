Bechtle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bechtle ließ sich am 20.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bechtle die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,82 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,82 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 1,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,41 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,31 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at