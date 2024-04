Bechtle stärkt Geschäft im Bereich Additive Manufacturing

Mit der Bechtle Additive Manufacturing Deutschland GmbH nimmt im Mai 2024 eine neue Gesellschaft für die Vermarktung industrieller 3D-Drucklösungen den Betrieb auf. Es handelt sich dabei um die Ausgründung des bereits seit Jahren erfolgreich am Markt etablierten Bereichs aus der Bechtle PLM Deutschland. Bechtle ist unter anderem weltweit größter 3D-Druck-Vertriebspartner des Herstellers HP. Das neue Unternehmen beschäftigt mehr als 20 Spezialist:innen am Hauptsitz in Neckarsulm sowie an den Niederlassungen in Hamm und Langenau. Im Bereich 3D-Druck erwartet Bechtle auch langfristig kräftiges Wachstum. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel