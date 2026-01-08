Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Global tätige Kunden 08.01.2026 13:00:00

Bechtle stärkt internationales Geschäft unter einem Dach - Aktie tiefer

Der IT-Dienstleister Bechtle bündelt sein internationales Geschäft in eigener Organisation.

Die Aktivitäten aus bisher drei Einheiten werden seit dem 1. Januar unter einem Dach der "Bechtle International Division" (BID) zusammengefasst, die künftig Projekte mit international tätigen Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen mit multinationaler Präsenz betreut, wie Bechtle mitteilte.

"Unser internationales Geschäft ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für den nachhaltigen Erfolg von Bechtle", sagte COO Konstantin Ebert laut der Mitteilung. "Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine herausragende Position als IT-Partner für global agierende Kunden erarbeitet, die wir künftig weiter ausbauen wollen."

Die Leistungen der BID umfassen bei internationalen Kundenprojekten die Bereiche Business Development, Angebots- und Ausschreibungsmanagement sowie die operative Geschäftsabwicklung. Zudem stehen die Leistungen europaweit allen Gesellschaften des Konzerns zur Verfügung.

Via XETRA zeigt sich die Bechtle-Aktie zeitweise 1,80 Prozent tiefer bei 43,56 Euro.

DOW JONES

