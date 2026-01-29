Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Ausbau der Marktposition
|
29.01.2026 11:09:00
Bechtle übernimmt IT-Systemintegrator RIS 2048 in Portugal - Aktie unter Druck
"Wir waren in den vergangenen Jahren in Spanien und Portugal sehr erfolgreich und bekommen nun mit der erneuten Akquisition im interessanten portugiesischen Markt einen kräftigen Booster, der unser Ziel stärkt, bis 2030 zu den Top-5-Dienstleistern der Region Iberia zu gehören", sagte John Malone, Executive Vice President Süd- und Osteuropa bei Bechtle, laut der Mitteilung.
RIS 2048 wurde der Mitteilung zufolge 2000 gegründet und bietet unter den Marken RIS und Evoware IT-Consulting und Dienstleistungen an und erzielte mit 165 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 50 Millionen Euro. Der Fokus von Evoware liege auf der Beratung von Enterprise-Kunden, Cloud-Lösungen und der Durchführung von rechenzentrumsnahen Projekten, während sich RIS als IT-Systemintegrator insbesondere an Kunden aus dem Mittelstand richte. Damit ergänzten beide Marken das bisherige stark handelsorientierte Portfolio in Portugal ideal.
Die Bechtle-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 43,80 Euro.
DJG/sha/cbr
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AG
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)