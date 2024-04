Bechtle und Planet AI stärken KI-Standort Rostock

Die Bechtle AG setzt verstärkt auf den Standort Rostock als Hub für innovative KI-Anwendungen von Planet AI, die durch die gesamte Bechtle Gruppe europaweit vermarktet werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Nähe zur Universität Rostock, mit der Planet AI bereits seit Jahren eng zusammenarbeitet. Ein im Januar 2020 geschlossener Kooperationsvertrag bildet die Grundlage für gemeinsame anwendungsorientierte KI-Forschung, die nun weiter ausgebaut werden soll. Beide Partner haben bereits erfolgreich mehrere von der EU sowie dem Land Mecklenburg-Vorpommern geförderte Verbundprojekte im KI-Bereich Deep Learning durchgeführt. Die Unterstützung bei der Stärkung des Standorts betont auch Jochen Schulte, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er stellt weitere Förderungen in Aussicht. „Das Wachstum von Planet AI unterstreicht unsere Entschlossenheit, das bestehende KI-Ökosystem in Rostock zu stärken. Hier ist eine herausragende Vernetzung von universitärer Forschung und industrieller Anwendung bereits Realität, unterstützt unter anderem durch das ‚Zentrum für Künstliche Intelligenz in MV‘. Gemeinsam werden wir die Digitalisierungskompetenzen im Mittelstand weiter ausbauen, um wirtschaftliche Erfolge und Innovationen zu fördern“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel