Bechtle verdoppelt Logistikfläche in Deutschland

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG erweitert ihre Logistikkapazitäten durch einen zusätzlichen Lagerstandort in Hamburg-Wilhelmsburg deutlich. Dort bezieht das IT-Unternehmen eine Gesamtnutzfläche von 20.735 qm in der oberen Etage der europaweit ersten doppelstöckigen Logistikimmobilie „Mach2“. Damit verfügt Bechtle an den beiden wesentlichen Logistikstandorten in Neckarsulm und Hamburg über rund 46.000 qm Logistikfläche. Ein weiterer Logistikstandort mit rund 13.500 qm in Bielefeld ergänzt die Lagerkapazität derzeit. Am neuen Standort in Hamburg sorgt die unmittelbare Hafennähe für signifikant verkürzte Transportwege von IT-Produkten, die über den Seeweg nach Deutschland verschifft werden. Zudem werden künftig Kunden im Norden und Osten Deutschlands primär über den neuen Bechtle Logistikstandort beliefert. Bechtle verkürzt so nicht nur die Supply Chain erheblich, sondern reduziert auch den CO2-Fußabdruck spürbar. Bezug und vollständige Inbetriebnahme sind für das vierte Quartal 2022 geplant. Das 1983 gegründete IT-Unternehmen plant, 130 Mitarbeitende in der Bechtle Logistik Nord zu beschäftigen.