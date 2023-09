Bechtle verzeichnet erneut Ausbildungsrekord

Für das gerade begonnene Ausbildungsjahr erreicht Bechtle neue Spitzenwerte und bildet insgesamt mehr Menschen aus als je zuvor. Mit 299 Auszubildenden und dual Studierenden startet damit erneut ein Rekordjahrgang bei dem europaweit tätigen IT-Unternehmen. Konzernweit bildet Bechtle derzeit 869 junge Menschen in 13 technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie 10 dualen Studiengängen aus. Das sind 107 Personen mehr als im Vorjahr, was einer Steigerung um 14 Prozent entspricht. Zudem konnte das Spektrum der Ausbildungsberufe durch den Bachelor-Studiengang „Sustainable Management“ und die Ausbildung „Kaufleute für Marketingkommunikation“ erweitert werden. Die Ausbildungsquote bei Bechtle beträgt in Deutschland 7 Prozent, im Vorjahr waren es 6,6 Prozent. Bis 2030 hat sich das IT-Unternehmen eine Erhöhung auf 10 Prozent zum Ziel gesetzt. Bechtle bildet seit 38 Jahren junge Menschen aus und hat die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel