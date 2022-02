Bechtle wächst am Jahresende langsamer - Rekord beim Auftragsbestand

NECKARSULM (dpa-AFX) - Das Wachstum des IT-Dienstleisters Bechtle hat sich angesichts der Lieferengpässe bei vielen Elektronikteilen zum Jahresende 2021 hin abgeschwächt. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz 2021 um mehr als 7 Prozent auf rund 6,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend mitteilte. Nach neun Monaten hatte das Umsatzplus noch bei 10 Prozent gelegen. Das Vorsteuerergebnis wuchs im vergangenen Jahr um rund 18 Prozent auf circa 320 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Damit blieb das Unternehmen etwas hinter den mittleren Erwartungen von Analysten zurück.

In das neue Jahr geht Bechtle indes mit einem starken Auftragsbestand. Dieser lag laut Mitteilung zum Jahresende auf einem historischen Höchstwert von rund 1,8 Milliarden Euro, was rund 80 Prozent mehr als vor einem Jahr war. Die vollständigen Ergebnisse für 2021 will der Konzern am 18. März veröffentlichen.