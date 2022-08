Bechtle will IT-Security-Team verdoppeln

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Die Bechtle AG baut den strategischen Portfoliobereich IT-Security kräftig aus und will das bereits vorhandene Team durch Neueinstellungen und ein eigenes Qualifizierungsprogramm verdoppeln. Mit rund 300 zertifizierten IT-Security-Expertinnen und -Experten gehört Bechtle heute zu den Top drei der IT-Dienstleister in diesem Bereich in Deutschland. Mit der zunehmenden Häufigkeit und Komplexität von Cyberattacken auf Unternehmen aller Größen und Branchen sowie den öffentlichen Sektor ist die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen besonders in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Bechtle begleitet Kunden mit umfassendem Know-how ganzheitlich: von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb deckt der IT-Dienstleister die Disziplinen Prävention, Detektion und Reaktion von und auf Cyberangriffe ab.