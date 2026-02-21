Churchill Downs Aktie

Churchill Downs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923011 / ISIN: US1714841087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 00:12:27

Beck Bode Initiates Churchill Downs Position as Regional Gaming Expansion Lifts Growth Prospects

According to a SEC filing dated February 6, 2026, Beck Bode, LLC established a new position in Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) by acquiring 154,871 shares. The estimated value of the transaction is $17.62 million. The stake’s quarter-end value, also $17.62 million, reflects both the purchase and any price movement during the period.This was a new position for Beck Bode, LLC, representing 2.93% of its $601.19 million in reportable U.S. equity assets as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Churchill Downs Inc.

mehr Nachrichten