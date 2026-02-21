Churchill Downs Aktie
WKN: 923011 / ISIN: US1714841087
22.02.2026 00:12:27
Beck Bode Initiates Churchill Downs Position as Regional Gaming Expansion Lifts Growth Prospects
According to a SEC filing dated February 6, 2026, Beck Bode, LLC established a new position in Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) by acquiring 154,871 shares. The estimated value of the transaction is $17.62 million. The stake’s quarter-end value, also $17.62 million, reflects both the purchase and any price movement during the period.This was a new position for Beck Bode, LLC, representing 2.93% of its $601.19 million in reportable U.S. equity assets as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
