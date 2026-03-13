Becker Milk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Becker Milk hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,24 CAD. Im letzten Jahr hatte Becker Milk einen Gewinn von 0,650 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at