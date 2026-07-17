Becker Milk informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Becker Milk lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Becker Milk hat ein EPS von 0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,150 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,45 Prozent auf 0,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,790 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Becker Milk in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Millionen CAD im Vergleich zu 2,83 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at