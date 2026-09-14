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14.09.2026 06:31:29
Becker Milk legte Quartalsergebnis vor
Becker Milk hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,07 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Becker Milk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CAD in den Büchern gestanden.
Becker Milk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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