Becketts hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Becketts hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Becketts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,64 Prozent auf 1,24 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,22 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at