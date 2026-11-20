Becketts ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Becketts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Becketts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 57,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at