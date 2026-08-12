Becketts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Becketts lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at