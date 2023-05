Beck's-Brauer AB Inbev verdient mehr als erwartet

LEUVEN (dpa-AFX) - Die weltgrößte Bierbrauerei AB Inbev (AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)) hat im ersten Quartal von Preiserhöhungen profitiert. Der Absatz stieg indes nur minimal. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich aus eigener Kraft um gut 13 Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (12,9 Mrd Euro), wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog organisch um knapp 14 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar an. Damit schnitt der Konzern deutlich besser ab als von Experten erwartet. Im laufenden Jahr peilt AB Inbev beim operativen Gewinn weiterhin ein organisches Plus von vier bis acht Prozent an./mne/ngu/mis