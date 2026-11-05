Becton, Dickinson And Company Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Becton, Dickinson and Company (BDX) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $696 million, or $2.54 per share. This compares with $493 million, or $1.72 per share, last year.

Excluding items, Becton, Dickinson and Company reported adjusted earnings of $4.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.4% to $5.274 billion from $5.005 billion last year.

Becton, Dickinson and Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $696 Mln. vs. $493 Mln. last year. -EPS: $2.54 vs. $1.72 last year. -Revenue: $5.274 Bln vs. $5.005 Bln last year.

FY 2027 Guidance: Adjusted Diluted Earnings per Share from Continuing Operations $13.10 to $13.30