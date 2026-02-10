Becton, Dickinson präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Becton, Dickinson hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,25 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

