Bed Bath Beyond: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bed Bath Beyond veröffentlichte am 10.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,650 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,95 Prozent auf 1,26 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 2,613 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,31 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at