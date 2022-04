Bed Bath Beyond stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bed Bath Beyond hat am 13.04.2022 die Bücher zum am 28.02.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,920 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bed Bath Beyond im vergangenen Quartal 2,05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bed Bath Beyond 2,62 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,032 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,08 Milliarden USD erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,080 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 14,79 Prozent auf 9,23 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 7,87 Milliarden USD gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,136 USD und einem Umsatz von 7,89 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at