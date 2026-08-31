Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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31.08.2026 11:26:53
Bedenken in Europa: CIA-Investor hilft Quantum Systems beim USA-Durchbruch
Quantum Systems gehört inzwischen mit einer Bewertung von rund acht Milliarden Dollar zu den größten Rüstungs-Startups in Europa. Dank eines Investors mit Verbindungen zur CIA hat das Unternehmen auch Fuß in den USA gefasst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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