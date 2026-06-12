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12.06.2026 06:31:29
Bedford Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bedford Metals veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Bedford Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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